Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de feci kaza: Polis minibüsü korkuluklara daldı

Şişli’de feci kaza: Polis minibüsü korkuluklara daldı

Kazaya karışan araçlar

Polis Hastane Demir Korkuluk Korkuluk 

-Korkuluklara dalan minibüs
-Çarptığı otomobil
-Sürücüler ve polisin çalınması
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de polis minibüsü, hastaneye dönüş yapmak için aniden manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan minibüs demir korkuluklara girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Kaza, saat 13.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa'dan Çağlayan istikametine otomobille seyreden Remzi Güler aniden sola geçerek hastaneye dönmek istedi. O esnada arkadan gelen polis minibüsü, sola yanaşan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan polis minibüsü demir korkuluklara daldı. Korkulukların parçalandığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da kullanılamaz hale geldi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement