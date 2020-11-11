Şişli’de feci kaza kamerada

-Otobüse çarpması

-Vatandaşların koşması

--Cep telefonu-

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Genel ve Detay



( İSTANBUL ) -- Kamyonet sürücüsü park halindeki otobüse arkadan çarptı- Araç içerisinde sıkışan sürücü ağır şekilde yaralandı İSTANBUL



- Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet sürücüsü, park halindeki otobüse arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü kurtarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde 34 UN 0565 plakalı kapalı kasa kamyonetle seyir halinde olan Hasan Nuri Sülün, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet park halindeki 34 BVH 187 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü Sülün araç içerisinde sıkıştı. Otobüse arkadan çarpıp sıkıştı İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Sülün’ü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Hastaneye kaldırılan sürücüsünün ise hayati tehlikesinin olduğu bilgisine ulaşıldı. (DCC-HK-



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