Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Şişli'de dev asayiş uygulaması

Şişli'de dev asayiş uygulaması

Ekiplerin çıkışları detay

Polis Polis Ekipleri Kışla Trol 

-Emniyet müdürü denetimi detay
-Ekiplerin denetimleri detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Şişli'de yaklaşık 100 polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı- Araçlar tek tek arandı, şüpheli şahıslara GBT kontrolü yapıldı İSTANBUL

- Şişli'de polis ekipleri geniş çaplı asayiş uygulaması yaptı. Kuştepe çevresinde araçları tek tek durdurarak arayan ekipler, şüpheli şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yaptı. Şilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve motorize yunus ekipleri geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.
Kuştepe Mahallesi'nde yaklaşık 100 polisin katılımıyla yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı. Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın da katıldığı denetimlerde polis ekipleri şüpheli gördükleri vatandaşları durdurarak GBT kontrolü yaptı. Emniyet Müdürü Kayhan, vatandaşlara ve esnafa korona virüs uyarılarında da bulundu. (VEG-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı