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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de dev asayiş denetimi

Şişli’de dev asayiş denetimi

Polis ekiplerinin çıkışı

Polis Uyuşturucu Şüpheli Araç Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarda vatandaşları araması
-GBT sorgulanması
-Motorize yunus ekiplerinin sokaklarda devriye atması
-Denetim noktasında araçların aranması
-Gözaltına alınan şahıs
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde, sokak ve pazar yerlerinde dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi- Denetimde polis vatandaşları ve araçları didik didik aradı- Üzerinde uyuşturucu bulunan bir şahıs gözaltına alındı İSTANBUL

- Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motorize yunus ekiplerinin desteği ile ilçe genelinde dev bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Cadde, sokak ve pazarlarda uygulama yapan polis şüpheli araçları durdurduktan sonra vatandaşların üstlerini arayarak GBT'lerini sorguladı. İlçede adeta kuş uçurtmayan polis ekipleri üzerinde uyuşturucu bulunan bir şahsı da gözaltına aldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için ilçe genelinde geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde polis ekipleri arama noktaları oluşturarak şüpheli araçları durdurdu. Araçların didik didik arandığı uygulamada vatandaşların üstlerini de arayan polis GBT'lerini de sorguladı. Şişli polisi suça göz açtırmıyor Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve motorize yunus ekiplerinin arama noktalarında yaptığı çalışmalar sonucu şüpheli görünen bir vatandaşın üzerini ararken şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı. Uyuşturucu çıkan şahsı polis ekipleri gözaltına aldı. Şişli polisinin ilçe genelinde cadde, sokak ve pazarlarda yaya ve araçlarla sürekli olarak devriye gezerek suça ve suçlulara göz açtırmayacağı bilgisine ulaşıldı.
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