Şişli’de çocuklar iklim değişikliğine dikkat çekti

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( İSTANBUL )- Şişli’de çocuklar iklim değişikliğinden korunmak ‘Senin Elinde’ dedi İSTANBUL



- Şişli’de bir alışveriş merkezinde yapılan ‘Senin Elinde’ etkinliğinde bir araya gelen ilkokul çağındaki minikler, iklim değişikliğine dikkat çekti. Şişli’de bulunan İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

‘Senin Elinde’ ismiyle düzenlenen etkinlikte, özel olarak tasarlanan alanda ilkokul çağındaki çocuklar bir araya gelerek, iklim değişikliği hakkında hem bilgi edindi hem de iklim değişikliğiyle mücadelenin yollarını öğrendi. 9 gün boyunca sürecek etkinlik boyunca iklim değişikliği konusunda her gün çeşitli atölyeler ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan çocuklara; bir çevreci olarak neler yapabileceklerinin eğitimi verilip farkındalık yaratıldı. Etkinlik kapsamında olan fotoğraf çektirme, çöp ayrıştırma ve interaktif deneyim alanlarında çocuklar birbirinden farklı tecrübeler kazandı. Atölyelerde doğanın daha yeşil olabilmesi için çocuklara tohum yapımı, stop-motion yapımı, kağıt yapımı, ileri dönüşüm gibi farklı etkinlikler düzenlendi.

“İklim değişikliği kapsamında bütün toplum bilinçlenmeli ama önemli olan çocuklar” Çocuklar ve gençleri hedef aldıklarını dile getiren İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi Pazarlama Direktörü Eren Topal, “Uzun süren pandemiden sonra tekrar buradayız. Ailelerle, çocuklarla bir arada olmanın keyfini yaşıyoruz. Okula dönüş döneminde sadece bir kampanya, etkinlik değil; aynı zamanda çocuklara dokunan, ülkemiz adına farkındalık oluşturan bir etkinlikte yapmak istedik. O yüzden hem dünyamızda hem de üzülerek söylüyorum ki ülkemizde tatsız bir şekilde gündem olan iklim değişikliği nedeniyle bu farkındalık çalışmasını yaptık. İklim değişikliği kapsamında bütün toplum bilinçlenmeli ama önemli olan çocuklar. O yüzden biz asıl önemli olan çocuklar diyoruz. Çocuklar ve gençleri hedef alıyoruz. Z kuşağını bilinçlendirmek gelecek için çok önemli. 9 gün boyunca buradayız. Herkesi bekliyoruz “ diye konuştu.

“Bütün dünya olarak daha iyi iş çıkarmamız gerekiyor” Dünya olarak iklim değişikliği konusunda daha iyi iş çıkarmamız gerektiğini söyleyen iklim aktivisti 14 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu, “ Ben iklim aktivistiyim. İklim krizleri ile ilgili grevler yapıyorum. İklim krizi aslında insanların fosil yakıtları kullanmasından dolayı ortaya çıkmış bir doğa yıkımı. Bunu çok önceden bilim insanları insanlığa duyurdu. Yavaş yavaş etkilerini görmeye başladık. Daha da somut etkilerini görmeye başlayacağız. Yakın zamanda yangınlar, seller ve depremler gibi bir sürü felaket geçirdik. Bütün dünya olarak daha iyi iş çıkarmamız gerekiyor. Biz de bunun için buradayız. Burada da yapacağımız konuşmalarda gençleri, çocukları bilgilendireceğiz “ şeklinde konuştu.

“İklim krizi ve sürdürülebilirlik konularından bahsedebileceğimiz çok güzel bir etkinlik oldu” Etkinliğe çağrıldığı için teşekkür eden iklim aktivisti 15 yaşındaki Ela Naz Birdal, “ 4 senedir iklim aktivistiyim. Dünyamızda bir sürü doğal afetler oluyor. Yangınların ve sellerin azaltılması, iklim krizinin durdurulması için öncelikle fosil yakıtların kullanımının azaltabiliriz. Bireysel olarak en kötü plastik atıkların kullanımını azaltabiliriz. Bizi bu etkinliğe çağırdıkları için teşekkür ederiz. İklim krizi ve sürdürülebilirlik konularından bahsedebileceğimiz çok güzel bir etkinlik oldu. 5 Eylül’e kadar bu etkinlik sürecek. Çok anlamlı bir etkinlik “ dedi.



