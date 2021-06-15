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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şişli’de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Şişli’de çocuğunu parka götüren babayı öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Çatışma Silahlı Çatışma Harekete Geç Pompalı Tüfek Basın Mensupları 

-Ele geçirilen silahları fotoları
-çatışma anı arşiv
-Olay arşivi

( İSTANBUL )- Çocuğunu parka götüren baba Okan Karaten cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı İSTANBUL

- Şişli’de çocuğuyla parka giderken iki grubun silahlı çatışmasının arasında kalarak hayatını kaybeden Okan Karaten’in katil zanlıları adliyeye sevk edildi. Karaten’in ölümüne sebep olan çatışmanın iki grup arasındaki arsa anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta meydana gelmiş, çocuğuyla parka giden Okan Karaten (44) iki grubun silahlı çatışması arasında kalmış ve başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından harekete geçen Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince cinayetin şüphelisi olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin adreslerinden yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kırma tüfek, 1 adet otomatik tabanca ele geçirildi. Çatışmanın sebebi arsa anlaşmazlığı çıktı Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinin çalışmalarıyla gözaltına alınan 7 kişiden, emlakçılık ve otel işletmeciliği yaptığı belirlenen Halis Y. (56)’nin 18, Ahmet A. (58)’nın 8, Gültekin E.A. (25)’nın 3, otopark işletmeciliği yaptıkları öğrenilen Osman T. (27)’nin 24, İslam A. (21) 21, Berkay G. (26),’nin 20 ve Cem İ. (36)’nin ise 18 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin, bir arsada ortak hisseye sahip oldukları ve bu arsaya kimin araç park edeceği konusunda anlaşmazlık yaşadıkları, bu sebeple olay günü silahlı çatışmaya girdikleri ortaya çıktı. 7 şüpheli adliyeye sevk edildi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı. (YEŞ-ÖFA
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