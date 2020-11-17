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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Şişli'de bir otelde yangın paniği

Şişli'de bir otelde yangın paniği

Şişli otel yangını görüntü

Yangın Paniği Sağlık Ekibi Bild Trol 

-Otelden dumanlar çıkarken görüntü
-Detay görüntüler
-iPhone’umdan gönderildi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli'de bir otelin en üst katında yangın çıktı. Yangın nedeni ile otelde bulunan müşteriler büyük panik yaşadı. Yangın, saat 22.30 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otelde çıktı. Otelin teras katından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otelde bulunan müşterileri tahliye etti. Yangın ekipler tarafında kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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