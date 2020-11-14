Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şişli’de bir binanın 5'inci katında korkutan yangın: 1 ağır yaralı

Şişli’de bir binanın 5'inci katında korkutan yangın: 1 ağır yaralı

Yangının çıktığı evden alevli görüntü

Hastane Evde Tek Başına Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Yangında evde mahsur kalan ve kurtarılarak hastaneye kaldırılan ev sahibinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Yangına müdahale için yardımcı olan mahalleliden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de gece saatlerinde bir binanın 5’inci katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası söndürülen yangında evde tek başına yaşayan bir kişi küle dönen daireden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, gece saat 02:00 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Avni Dilligill Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı bir binanın 5’inci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangınının kısa sürede büyümesiyle korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalleli yangın için seferber oldu Binanın bulunduğu sokaktaki araçların düzensiz park etmesi nedeniyle itfaiye araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Mahalle sakinleri itfaiyeye engel olan araçları el birliğiyle iterek yolu açtı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangın sonrası küle dönen ev kontrol edildi. İtfaiye ekiplerinin kontrolü sonrası evde tek başına yaşadığı öğrenilen İsmail Ö.’nün yangında mahsur kalarak evde baygın şekilde kaldığı öğrenildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulansa bindirilen yaralı tedavisi yapılmak üzere Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı Yangın nedeniyle küle dönen evde soğutma çalışmalarının yapılmasının ardın polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı