Şişli’de baskın yapılan adreste 9'u yavru 57 kedi bulundu

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( İSTANBUL )- Kediler bakım evlerine götürüldü İSTANBUL



- Şişli'de, bir iş yerine yapılan baskında olumsuz ve kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi bulundu. Muhafaza altına alınan kediler bakım evlerine götürüldü. Edinilen bilgiye göre, İzzetpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde, olumsuz ve kötü koşullarda bakılan kediler bulunduğunu öğrenen hayvanseverler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı baskın düzenledi.

Polis, karanlık ve kötü koşullara sahip iş yerinde boxlar içinde, 9'u yavru 57 kedi bulunduğunu gördü. Kediler, emniyet, il tarım müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak bakım evlerine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kediler, besleme noktalarında koruma altına alınacak. Öte yandan kedilerin 'üretim veya deney amacıyla' tutuldukları yönünde duruluyor. (EG-



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