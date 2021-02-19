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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Şişli’de balkonun çöktüğü anlar kamerada

Şişli’de balkonun çöktüğü anlar kamerada

-Güvenlik kamerası-

Kamera Zabıta Kar Yağışı 

-Adamın dükkandan çıkması
-Araca binmesi
-Balkonun çökmesi
-Vatandaşların koşması
--Aktüel kamera-
-Olay yeri
-Röportaj
-Genel ve Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de bir binanın balkonu kar kütlesinin ağırlığı nedeniyle bir anda çöktü. Çökme anı kameralara yansırken, iş yerinden çıkıp aracına binen adam ölümden kıl payı kurtuldu. Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.30 sıralarında Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının ağırlığına dayanamayan balkon büyük bir gürültüyle kaldırıma çöktü. Olay sonucu ölen da yaralanan olmazken, dükkandan çıkarak aracına binen adam saniyelerle kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından zabıta ekipleri çöken balkonun etrafına demir bariyerler koyarak önlem aldı. Olayla ilgili konuşan bir vatandaş, “Ben camdan bakıyordum rüzgar vardı o sırada balkon düştü. İlk başta şurası düştü sonra tümüyle birlikte aşağı indi” dedi.

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