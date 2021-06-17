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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de ayağı yürüyen merdivene sıkışan süs köpeğini kurtarma operasyonu

Şişli’de ayağı yürüyen merdivene sıkışan süs köpeğini kurtarma operasyonu

Köpeği kurtarma çalışması

Kurtarma Operasyonu Yürüyen Merdiven Köpek Troy Etiler 

-Köpeğin kurtarılması
-Köpeğin götürülmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Ayağı yürüyen merdivene sıkışan süs köpeği itfaiye ve güvenlik görevlileri tarafından kurtarıldı İSTANBUL

- Şişli’de sahibiyle birlikte bindiği yürüyen merdivene ayağı sıkışan süs köpeği itfaiye ve güvenlik görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Şişli Osmanbey’de bir kişi süs köpeğiyle birlikte metrodan indikten sonra yürüyen merdivenleri kullanarak dışarı çıkmak istedi. Bu sırada köpeğin ayağı merdivenlere sıkıştı. Köpeğin yardımına önce çevredeki vatandaşlar daha sonra güvenlik görevlileri koştu. İhbar üzerine metroya gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri ve itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada yürüyen merdivenin vidaları gevşetilerek köpek kurtarıldı. Hafif şekilde yaralanan köpek veterinere götürüldü. (DCC- MB-RU
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