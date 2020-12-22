Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada

Şişli'de arkadaşları tarafından öldürülen şahsın uğradığı silahlı saldırı kamerada

Olay anı

Polis Kamera Silahlı Saldırı Gesi Saldırı 

-Durna’nın tekmeyle saldırması
-Yere düşmesi
-Taksinin kaçması
--ARŞİV

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de bir evde eğlenen arkadaş grubu arasında çıkan kavgada sokak üzerinde hayatını kaybeden Selçuk Durna’nın uğradığı silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kalbine gelen kurşunla yaralanan Durna’nın taksiyle kaçan saldırganların aracına tekme attığı görülüyor. Olay, geçtiğimiz 13 Aralık’ta saat 02.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak'ta gerçekleşen olayda, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan dairede eğlenen grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlarla ateş açılmıştı. Sokakta devam eden kavgada taksiye binen bir şahıs, Selçuk Durna’ya ateş açmıştı. Taksinin içinden ateş açması sonucu kalbinden yaralanan Durna, kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından polis 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. O anları ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sokaktan geri manevra yapan taksideki kişi, taksiye doğru koşan Durna'ya silahla ateş ediyor. Karın bölgesinden yaralanan Selçuk Durna kanlar içinde yere düşüyor. Ardından taksi uzaklaşıyor. (DCC-MÇ-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement