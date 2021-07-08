Şişli’de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

- Şişli’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.Şişli’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlar zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Şiddetli yağışa beraber yollarda kısa sürede su birikintileri oluşurken yağmur kısa süre sonra dindi.
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