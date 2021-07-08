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Şişli’de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şişli’de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Şişli’de aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yağıştan görüntü

Yağmur Su Sağanak Yağış Akalan Sağanak 

-vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -2) İSTANBUL

- Şişli’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.Şişli’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlar zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. Şiddetli yağışa beraber yollarda kısa sürede su birikintileri oluşurken yağmur kısa süre sonra dindi.
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