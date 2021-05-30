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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Şişli'de alev alev yanan gecekondu kamerada: Yangında çatıdan atlayan şahıs bacağını kırdı

Şişli'de alev alev yanan gecekondu kamerada: Yangında çatıdan atlayan şahıs bacağını kırdı

Yangından görüntü

Hastane Gecekondu Cep Telefonu Göreme Sağlık Ekipleri 

-Müdahaleden görüntü
-Cep telefonu görüntüsü
-Detay ve genel görüntü
-Ropörtaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de gecekonduda çıkan yangın vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansıdı. Yangın esnasında çatıdan atlayarak bacağını kıran Umut Eyi isimli şahıs ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, 23.00 sıralarında Şişli Yayla Mahallesi Talimhane Sokak’ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı. Bilinmeyen bir sebeple gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Çatıdan atladı bacağını kırdı Evde yaşayan Umut Eyi alevler arasından çıkamayınca gecekondunun çatısından aşağıya atladı. Annesi Şefika Eyi ile ismi öğrenilemeyen amcası vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Anne ve amcaya bir şey olmazken çatıdan atlayan Umut Eyi’nin bacağı kırıldı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gecekondunun alev topunu döndüğü anlar cep telefonuna yansıdı Alev alev yanan gecekondunun o anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Şişli, Fatih ve Sadabat gruplarından gelen itfaiye ekipleri, yangına birçok noktadan müdahale etti. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında gecekonduda hasar meydana geldi. Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor. Yangını gören komşulardan biri olan Fuat Vardar isimli vatandaş, “Ambulansla beraber gitti arkadaş. Şu an bir oğlu yaralı olarak gözüküyor. Oğlunun kardeşi var onu da göremedim. Şefika Abla’yı da bulamadım. Buralarda bir yerde ama nerede olduğunu bulamadım. Yangın yarım saat önce başladı” şeklinde konuştu.
Yangına müdahale eden Kadir Ermenci ise “Mahallede oturuyorken sigara içerken bir anda duman çıkmaya başladı evden. Umut Abi’nin amcası galiba sobayı yakmış. Sobayı yakarken alevler yükseldi. Annesi içeride uyurken kalkıp da kurtarmaya çalıştığımızda Umut Abi çatıdan atladı. Kapıyı açtık annesini çıkardık. Daha sonra Umut Abi yere düştü. Tuttu ayağını kırdı. Bizde köpekleri, annesini, amcasını çıkardığımızda olay bu duruma geldi. Bizde anlamadık. Yaralı Umut, Abi ayağını kırdı. 3 kişi vardı. 2 hayvan var. 2 köpek ve 3 kişiler” ifadelerini kullandı.
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