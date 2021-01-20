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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şişli'de 8 katlı binada yangın çıktı

Şişli'de 8 katlı binada yangın çıktı

Şişli'de Yangın Görüntü

Yangına Müdahale 

-Vatandaşlar
-Ekipler
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli’de 8 katlı bir binanın son katında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken vatandaşlar o anları meraklı gözlerle izledi. Yangın, saat 22.45 sularında Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan 8 katlı binanın 8’inci katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler dumanı tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekipler yangını söndürürken çevredeki vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izledi. (EB-HK-
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