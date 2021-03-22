Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şişli'de 5 katlı lastik deposunun çatısı alev alev yandı

Şişli'de 5 katlı lastik deposunun çatısı alev alev yandı

Lastik deposunun çatısının alev alev yandigi anlara ait görüntü

Çatı Katı Sağlık Ekibi Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Alevlerin yükseldiği ana ait cep telefonu görüntüsü
-İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Vatandaş röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli'de 5 katlı lastik deposunun çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alev alev yanan binadaki yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Olay, saat 23:30 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Ersan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir lastik fabrikasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale ederken polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Sokak içerisinde bulunan araçların üzerine lastik deposundan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana geldi. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement