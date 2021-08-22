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Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

Şişhane'deki 7 katlı otelde çıkan yangın paniğe neden oldu

Binadan görüntü

Polis Yangın Nadan Bodrum Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-İtfaiye araçlarından görüntü
-Caddede oluşan trafikten görüntü
-Otel çalışanlarından görüntü
-Röportaj
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) -- Bodrum kattaki elektrik panosundan çıkan yangın kısa sürede söndürüldü İSTANBUL

- Şişhane'de 7 katlı otelin bodrum katındaki elektrik panosundan çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kısa süre içinde müdahale edilen yangında mahsur kalan iki kişi kurtarıldı. Yangına müdahale esnasında otel çalışanlarının da biriken suyu tahliye ettiği görüldü.
Yangın, saat 19.00'da Beyoğlu Evliya Çelebi Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir otelin bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin bodrum katındaki elektrik panosundan dumanlar yükselmeye başladı.
Bodrum kattan çıkan yangınları gören otel görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Otel çalışanları bu esnada iki kişiyi üst katlardan alarak tahliye etti. "İki kişi tahliye edildi" Yangına müdahale esnasında çevrede bulunan Tarık Özen isimli vatandaş, "Ben zaten sokağın arkasında oturuyorum. Çıktım dumanlar vardı. Ama yukarıda iki tane misafir vardı. Onları bir şekilde indirdiler. Sağ salim indiler. Dumanlar tahliye edildi, yangın söndürüldü. İki kişi tahliye edilmişti en üst katlardan" şeklinde konuştu.
Otel çalışanlarının da yangının söndürüldüğü esnada oluşan su birikintisini dışarıya attığı görüntülendi. Yangından dolayı bodrum katta maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi. (DH - MB-
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