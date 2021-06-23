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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şişen telefon bataryası böyle patladı

Şişen telefon bataryası böyle patladı

Güvenlik kamerasına yansıyan patlama anı

Ayetler Çakma Ürün Kamera Patlama Anı Altın 

-İşletme sahibi İbrahim Heme ile röportaj

( BAYBURT - ÖZEL) BAYBURT

- Bayburt'ta telefon teknik servisinde şişen bataryanın telefoncunun elinde patlaması güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Bir müşterinin telefonunun şarj tutmama şikayetiyle dükkana geldiğini söyleyen işletme sahibi İbrahim Heme, şişen batarya şikayetleriyle sıkça karşılaştığını ifade ederek, yan sanayi ürünlerinin bu gibi arızalara sebep verdiğinin altını çizdi. Heme, orijinal ürünlerde de böyle sorunlarla karşılaştığını belirterek, bunun altında yatan sebebin ise yanlış şarj etme tercihlerinin olduğunu dile getirdi. Ani bir tepkiyle patlayan bataryayı fırlattığını ifade eden Heme, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Açıkçası hem şaşırdım, hem de panikledim. O an bataryayı direkt boşluğa fırlattım. Önümde elektronik cihazlar vardı. Önüme doğru fırlatsam onlara hasar verebilirdim" diye konuştu.
Müşterilere yan sanayi ve çakma ürünlerden uzak durulması gerektiğini hatırlatan Heme, "Müşterimiz şanslıymış, batarya şarjdayken patlayabilirdi ya da bilgisiz birinin müdahalesiyle bataryanın telefon içinde patlamasıyla cihaz zarar görebilirdi. Müşterilerimize tavsiyem şudur, internette ucuza satılan yan sanayi ürünlerden uzak dursunlar, kaliteli ve garantili ürünleri alsınlar" dedi.
(ÖD-AA)
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