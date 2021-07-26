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Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar

Şişelerle su taşıdılar otomobili yanmaktan kurtardılar

Vatandaşların müdahale ettiği otomobil yanmaktan kurtarıldı

Su Yangın 

-Seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobil detayı
-Yanmak üzere olan otomobile vatandaşlar müdahale etti detayları
-Su dökülmesi
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Seyir halindeyken dumanların yükseldiği otomobile yoldan geçen diğer araç sürücüleri müdahale etti. Sürücüler şişilerle su dökerek, yangını büyümeden söndürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki 80 ABF 207 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor kısmından sesler çıkarak egzozundan dumanlar yükseldi. Aracı yol kenarına park eden sürücü kontağı kapatarak, yoldan geçen diğer sürücülerden yardım istedi. Çevredekiler, dumanların yükseldiği motora şişelerle su dökerek yanmasını engellemeye çalıştı. Müdahale sonucu yanması engellenen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (Şİ-SD-
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