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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şişe Cam Fabrikasında işçilerden mobbing protestosu

Şişe Cam Fabrikasında işçilerden mobbing protestosu

-İşçilerin servislerle işyerine gelmesi

Fabrika Protesto İş Güvenliği Mobbing Kışla 

--İşçilerin toplanarak sloganlar atması
--İşçilerin işten çıkışı ve sloganlar atarak işyerinden çıkması
--İşyeri Temsilcisinin açıklamaları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Şişe Cam Fabrikasında çalışan işçiler işvereninin kendilerine işyerinde mobbing uyguladığını belirterek, işe giriş ve çıkışlarda yönetimi protesto ediyor. Şişe Cam Fabrikasında çalışan ve çoğunluğu Türk-İş'e bağlı Kristal İş sendikası üyesi işçiler işverenin üzerlerinde baskı kurduğu ve mobbing uyguladığı için Şişe Cam Fabrikasında ki mesailerine girerken ve iş çıkışı fabrika içinden başlayarak, sloganlar atarak, işvereni protesto ediyorlar. İş giriş ve çıkışı eylem yapan işçiler adına Şişe Cam Fabrikasında sendika İşyeri temsilci Aydın Saban yaptığı açıklamada, "Biz 2019'da Balıkesir'e geldik. Daha önce Gebze'de Cam Elyaf'ta faaliyet gösteriyorduk. Buraya geldikten sonra işyerindeki müdürlerimiz değiştikten sonra bize baskı ve sorunlarımız artmaya başladı.
Biz buraya geldiğimizde fabrika daha şantiye halindeydi. O yüzden iş tam oturmadığından sonra iş kazaları artmaya başladı.
Adam eksikliğinden dolayı üzerimize aşırı derecede iş bindi. İşyerinde bize baskı kurarak, mobbing uyguluyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda iş elbisesi ve malzemesi eksikliğimiz var. Şuan bunların eksikliğini yaşadığımız için işveren üzerimizde baskı kuruyor. Bizde sıkıntısını yaşadığımız için örgütlü olduğumuz sendikamızın kararı ile 1 hafta 10 gündür protesto gösterisi yapıyoruz" dedi.
İşçiler eylemlerini ve açıklamalarını yaptıktan sonra sessizce servis araçlarına binerek işyerlerinden ayrıldılar. (HT
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