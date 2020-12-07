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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sise bürünen İstanbul’da kartpostallık görüntüler

Sise bürünen İstanbul’da kartpostallık görüntüler

Sis gündoğumu havadan görüntü

Gökyüzü Yükselen Irak 

-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE) İSTANBUL

- Haftasonu sise bürünen İstanbul’da havadan çekilen eşsiz gündoğumu görüntüleri kendine hayran bıraktı. Bulutların arasından yükselen güneş gökyüzünü kızıla boyadığı anlar ise kartpostallık manzaralar oluşturdu. İstanbul’da haftasonu etkili olan sis beraberinde seyrine doyumsuz manzaralar bıraktı. Haydarpaşa civarında havadan kayıt edilen görüntülerde adeta sis denizi içinde kaybolan şehir izleyenleri mest etti. Havadan çekilen görüntülerde gün doğumu ile kızıla bürünen bulutlar ortaya eşsiz kareler çıkarttı. Çamlıca Televizyon kulesi, Çamlıca Cami ve gökdelenler hariç tüm İstanbul neredeyse sis içinde kaldığı görüldü.
Güneş doğmadan önce yanan şehir ışıkları oraya eşine az rastlanır manzaralar çıkarttı. Çamlıca tepeleri ise sisten tamamen arınmış bir şekilde ortada durduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bulutların binaların etrafını sardığı manzara ise masalsı görüntüler oluşturdu. (AFS-ÖFA
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