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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Sisam Adası’nda bir kilise ve çok sayıda evde hasar oluştu - Kıyı kesimlerinde taşkınlar yaşandı

- Sisam Adası’nda bir kilise ve çok sayıda evde hasar oluştu - Kıyı kesimlerinde taşkınlar yaşandı

-Sisam Adası’ndan görüntüler

Deprem Nani Gesi 

--Detay

( ATİNA ) - Sisam Adası’nda bir kilise ve çok sayıda evde hasar oluştu- Kıyı kesimlerinde taşkınlar yaşandı ATİNA

- Ege Deniz’inde meydana gelen deprem nedeni ile Yunanistan’ın Sisam Adası’nda bulunan 1 kilise ve çok sayıda ev hasar aldı. Adanın kıyı kesimlerinde taşkınlar meydana geldi. Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem Yunanistan’ın Sisam Adası’nda da yıkımlara neden oldu. Ada’nın Karlovasi bölgesinde bulunan tarihi Panagia Theotokou Kilisesi ve yaklaşık 50 binada deprem nedeni ile hasar meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, en az 10 kişi yaralandı. Deprem nedeni ile adanın kıyı kesimlerinde suların yükselmesi ile taşkınlar meydana geldi. Sisam Hastanesinden bir yetkili yaptığı açıklamada, “Birkaç dakika önce Sisam'da yıllar önce yaşanan büyük depremin bir benzerini yaşadık. İnsanlar paniğe kapılarak, cadde ve meydanlara koştu” ifadelerini kullandı. Yetkili, depremin birkaç dakika boyunca sürdüğünü ve çok güçlü olduğunu dile getirdi.
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