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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sis zincirleme kazaya neden oldu, ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

Sis zincirleme kazaya neden oldu, ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

olay yeri

Trafik Kazası Zincirleme Kaza Cep Telefonu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ekipler
-kazaya karışan araçlar
-sağlık ekipleri
-detaylar

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da yoğun sisten dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre , Karakoyunlu ilçesi yakınlarında Aralık istikametinden Iğdır istikametine seyir halinde olan tır, yoğun sisten dolayı aynı istikamette seyreden Emrah K. yönetimindeki hafif ticari aracı görmeyince kaza meydana geldi. Hafif ticari aracın içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Sisten dolayı yaşanan kazayı fark etmeyen ve arkadan gelen 4 tır daha kazaya karışarak zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan tırlarda maddi hasar meydana geldi. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi Karakoyunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kazaya karışan bir sürücü olayı cep telefonu kamerası ile hem çekip hem de tepki göstererek, “Bu sisli havada insan bu kadar süratli gelir mi arkadaş. Adamlar 90 ila 100 kilometre surat ile geliyor. Arkadaşlar sizlerden ricam sisli havalarda biraz daha sakin, dörtlülerimizi yakarak ve temkinli bir şekilde gitmeniz” dedi.

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