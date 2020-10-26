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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sis altındaki Kocaeli’de kartpostallık görüntüler

Sis altındaki Kocaeli’de kartpostallık görüntüler

-Sis üzerinde güneşin doğuşundan görüntüler

Doğuş 

--Sis altındaki Osman Gazi Köprüsünden görüntüler
--İzmit Körfezi'ndeki gemilerden görüntüler

( KOCAELİ - DRONE) KOCAELİ

- Kocaeli’de etkili olan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi’ndeki gemiler ve güneşin doğuşu mest etti. Sis altındaki Kocaeli’nin güzellikleri havadan görüntülendi. Kocaeli’de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı. Sabah saatlerinde İzmit Körfezi’ni kaplayan sisin altında kalan Osman Gazi Köprüsü, İzmit Körfezi’ndeki gemiler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sis altında kalan Kocaeli’nin güzellikleri havadan görüntülendi. Güneşin sis üzerindeki doğuşu ise mest etti. (MK-GY-
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