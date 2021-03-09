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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sırtlanlar ve diğer hayvanlar fotokapana takıldı

Sırtlanlar ve diğer hayvanlar fotokapana takıldı

Sırtlanların görüntüsü

Kamera Keçi İlginç Görüntü Hayvan Yaban Domuzu 

-Diğer hayvanların görüntüsü
-Gecen yıl fotokapanların takılmasından görüntü

( ADIYAMAN ) - ADIYAMAN

- Adıyaman’da kurulan fotokapanlar ile nesli tükenmekte olan çizgili sırtlanından dağ keçilerine kadar birçok yaban hayvanının yaşamları görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için Adıyaman’a kurulan fotokapan kameralara ilginç görüntüler yansıdı. Yaklaşık 1 yıl önce kurulan fotokapan kameralara nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlanlar yansıdı. Uluslararası anlaşma CITES kapsamında ‘kırmızı listede’ yer alan çizgili sırtlan geçtiğimiz yıl Adıyaman’da görülmüştü. Çizgili sırtlanların yanında, keklik, kurt, tilki, yaban domuzu, oklu kirpi, tavşan ve yaban keçilerin yaşamları fotokapan kameralara yansıdı. (AHM-SD-
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