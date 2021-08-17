Şırnaklı Minikler Ankara ve İstanbul’u gezdi



- Şırnaklı çocuklar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un davetlisi olarak Ankara ve İstanbul’u gezdi. Geçtiğimiz şubat ayında Şırnak’ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Bakan Mehmet Ersoy, Şırnak Zin Çocuk Evi’nde kalan çocuklarla sohbet etti. Sohbet esnasında çocukların daha önce hiç İstanbul’u görmediklerini öğrenen Bakan Mehmet Ersoy, onları İstanbul’a davet etti. Davetin ardından, 13 Ağustos’ta İstanbul’a gelen çocuklar Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan gezi programı kapsamında İstanbul’un tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanıştı. İstanbul’da, Sultan Ahmet Camii, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi ile Dolmabahçe Sarayı’nı gezen çocuklar Galata Kulesi’nden de İstanbul Boğazı’nı izledi. Gezi programına, İstanbul’un ardından Ankara ile devam eden minikler, Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni gezdi. Çocuklar gezi programlarının son gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Bakan Mehmet Ersoy, minik misafirlerini makamında ağırladı. ( HK-

