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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Şırnaklı çocuklar oyuncaklarını İzmirli depremzede çocuklara gönderdi

Şırnaklı çocuklar oyuncaklarını İzmirli depremzede çocuklara gönderdi

COCUKLARIN OYUNCAKLARINI GETİRMESİ

Depremzede Çocuklar Yardım Kampanyası Yardım Malzemesi Öğretmenler Öğrenciler 

-OYUNCAKLARIN TOPLANMASI
-MÜDÜÜRN KONUŞMASI
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Şırnak ve İzmir’deki çocuklar el ele' yardım kampanyasında çocuklar oyuncaklarını paylaştı. Şırnaklı öğrenciler İzmir'de depremden etkilenen çocuklara oyuncaklarını gönderdi. Şırnaklı öğrenciler evlerindeki oyuncaklarını öğretmenlerine teslim etti. Boyama kitapları, zeka oyunları, satranç, hikaye kitapları, oyun hamurları ve boya kalemlerinden oluşan 9 koli yardım malzemesinin de toplanarak yarın İzmir'e gönderileceği belirtildi. Şırnak Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, "İzmir depreminde afete uğrayan, evleri yıkılan, veya çadırda kalan çocuklarımıza Şırnaklı çocuklar oyuncak topladı. Çocuklarımız oyuncaklarını İzmir'deki kardeşleri ile paylaştı. Oyuncaklarımızın çoğu annelerin ördüğü, kendilerinin yaptığı, kadınlarımızın ürettiği oyuncaklar. Çocuklarımızın oyuncaklarını kendi istekleri ile gönderiyor, sevgilerini de beraber gönderiyor. Depremzedelerin yanındayız. İzmir’deki çocuklarımıza selam olsun. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu oyuncak kampanyasını başlattık" dedi.

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