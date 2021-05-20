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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şırnaklı çiftçilerden sulama barajı talebi

Şırnaklı çiftçilerden sulama barajı talebi

Zeytin bahçesinden genel görüntü

Hava Sıcaklığı Tarım Kader Erimli 

-Kuruyan Zeytin ağaçlar
-Kuru ve çatlaklık olan toprak
-Zeytin yetiştiricisinden detaylar
-Genel detaylar
-Röportaj

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak'ın Silopi ilçesinde çiftçiler, kurak geçen sezonun ardından yetkililere seslenerek bölgelerine sulama barajı yapılmasını istedi. Bu yıl yeterli yağışın olmaması ve normalin üzerinde seyreden hava sıcaklığı da kuraklık tehlikesini beraberinde getirdi. Kuraklığın kader olmaması gerektiğini kaydeden Şırnaklı çiftçiler, bölgede acilen sulama barajlarının faaliyete geçmesi gerektiğini ifade etti.
Şırnak'ın Silopi ilçesi Özgen köyünde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Serdar Soysal, 2017 yılında 250 dönüm arazide devletin sunduğu fide desteğiyle kurduğu zeytin bahçesindeki zeytin ağaçlarının daha verimli olabilmesi için daimi sulama sistemine geçilmesi ve bunun için de sulama barajlarının yapılması gerektiğini ifade etti.
Bölgede su yapılarının artmasının bölgedeki on binlerce dekarlık tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynayacağını aktaran Soysal, "Kuraklık kaderimizdir deyip oturmamamız gerekiyor. Mücadele etmeliyiz bu mücadelede de devletimizin destekleri şarttır" dedi.
(HA-YRT
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