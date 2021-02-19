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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ŞIRNAK - Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

ŞIRNAK - Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldı

- Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya fuarından görüntüler - Fuar sorumlusu Muhammed Furkan Dost'un konuşması - Fuara Mardin'den katılan Mesut Acar'ın konuşması. - Farklı yöreden gelen ürünleri Şırnak 'ta Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı açıldıŞIRNAK (AA) - Şırnak Belediyesi öncülüğünce Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı gerçekleştirildi.
Atatürk Mahallesi'nde kurulan fuar, ay sonuna kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak ve farklı illerin damak tatları, yöresel yemekler ile hediyelik eşyalar tanıtılacak.Fuar sorumlusu Muhammed Furkan Dost, bu ayın sonuna kadar açık kalacak fuarda 20 ilin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağını ifade etti.
Fuara Mardin'den katılan Mesut Acar ise " Şırnak 'a ilk defa geldim misafirperverliklerinden çok etkilendim. Duba altını, tespih ve gümüş gibi ürünleri tanıtıyorum" dedi.

İsaf Hediyelik Eşya 

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