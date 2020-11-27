Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Şırnak Valiliğinden evi yanan aileye destek

Şırnak Valiliğinden evi yanan aileye destek

- Yanan evden görüntüler - Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu'nun yanan evde incelemede bulunması - Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu'nun döşenen yeni evi gezmesi - Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu'nun aileye yeni tahsis edilen evde aile üyeleriyle görüşmesi - Yangında yaralanan İbrahim Örgen'in oğlu Mahmut Örgen'in konuşması - Yangında yaralanan ve hastanede ölen Salih Örgen'in eşinin konuşması - Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu ile röportajŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği, 15 gün önce Maden Afet Konutlarında çıkan yangında evleri kullanılmaz hale gelen aileye kira ve malzeme desteğinde bulundu.Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, ziyaret ettiği Örgen ailesine tahsis edilen ev ve yangında zarar gören konutta incelemelerde bulundu.Efendioğlu, yaptığı açıklamada, aileye ilk günden beri destek olduklarını, yaralarını sarmak için vakıf aracılığıyla gerekli desteğin sağlandığını söyledi.

Aileye yeni ev tahsis ettiklerini hatırlatan Efendioğlu, şöyle konuştu:"Ailemiz 15 gün önce çok üzücü bir olay yaşadı. Aileden biri dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Evleri kullanılmaz hale geldi. Biz de Sosyal Yardımlaşma Vakfımız aracılığıyla gerekli yardımlarda bulunduk. Bunun yanında aileye hayırsever vatandaşlarımız da destek çıktı. Her zaman ailemizin yanındayız. Kardeşlerimizin bütün sıkıntılarını gidereceğiz."Mahmut Örgen de 15 gün önce elektrik kontağından çıkan yangında 7 kişilik ailesinden 2 kişinin ağır yaralandığını anımsattı.Örgen, "Yangın esnasında bütün vatandaşlar seferber oldu. Evde bulunan 7 kişilik ailemin tümü dumandan etkilendi. Kardeşim Salih Örgen (25) kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Babam İbrahim Örgen (60) şu an Ankara'da tedavi görüyor ve durumu kritik. Devletimiz bu esnada bizim yanımızda oldu, yaralarımızı sardı. Allah devletimize zeval vermesin. Bize yardım eden hayırseverler ve Valiliğimize teşekkür ediyorum." dedi.

Hastane Şili Hayırseverler Elektrik Kontağı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement