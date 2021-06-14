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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ŞIRNAK - Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı

ŞIRNAK - Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı

- Ele geçirilen sigara ve kaçak eşyalar - Şüphelilerin adliyeye ve hastaneye sevk götürülmesi Şırnak 'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 37 şüpheliden 2'si tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.
Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 3 bin 162 paket sigara, 177 araç lastiği , 157 cep telefonu, 11 korsan oyun CD'si ve 4 oyun konsolunun ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Adli Kontrol Oyun Konsolu Kaçakçılık Cep Telefonu 

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