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ŞIRNAK - Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ŞIRNAK - Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı

ŞIRNAK - Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı

- Polis ekiplerince, ele geçirilen uyuşturucu ve gümrük kaçağı malzemeler - Gözaltına alınan şüphelilerin hastaneye götürülmesi Şırnak 'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.
Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.Yapılan aramalarda, uyuşturucu, gümrük kaçağı tabanca, 3 sentetik ecza maddesi, 1430 paket sigara ve 12 cep telefonu ele geçirildi.Gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucuyla Mücadele Adli Kontrol Uyuşturucu Kaçakçılık Cep Telefonu 

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