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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ŞIRNAK - Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

ŞIRNAK - Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

- Ailelerin toplanması - Ailelerin yürüyüşü - Taşınan Türk bayrakları ve resimler - Atılan sloganlar - Baba Ömer Üstek'in konuşması - Anne Emine Üstek'in konuşması - Dernek Başkanı Hatice Atan'ın açıklaması Şırnak 'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı - Oğlu 6 yıl önce dağa kaçırılan Emine Üstek: - "Oğlumu HDP'den istiyorum. Sağ oldukça oğlum için HDP önüne geleceğim"ŞIRNAK (AA) - Şırnak ’ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı.PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan ve yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnak lı kadınlar, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.Ellerinde Türk bayrakları ve dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları bulunan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK", "Kürt - Türk kardeştir, ayrım yapan kalleştir" sloganları attı.Burada aileler adına açıklama yapan baba Ömer Üstek, oğlu Metin'in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyledi.

HDP evladını geri getirene kadar eyleme devam edeceğini belirten Üstek, oğlu için her hafta HDP önüne geldiklerini aktardı.Üstek, evladından bugüne kadar hiç haber alamadığını dile getirerek, "Oğlum HDP eliyle kaçırıldı. 6 yıl, 12 bayramı onsuz geçiriyoruz. Gözümüz yollarda, hasretiyle yanıp tutuşuyoruz. Oğlum gelene kadar bu işin peşinde olacağız. Davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Devletimizin yanındayız." dedi.
Anne Emine Üstek de oğluna kavuşacağına dair umutlu olduğunu anlattı."Oğlumu HDP'den istiyorum. Sağ oldukça oğlum için HDP önüne geleceğim." ifadelerini kullanan Üstek, oğlunu beklediğini kaydetti.
Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da 31 haftadır eylemlerinin devam ettiğini, haklı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.
Atan, "Allah ömür verdikçe mücadelemizi her hafta sürdürmeye, terör örgütüne meydan okumaya devam edeceğiz. Çocukları annelerinin bağrından koparanlar bugün partinin pencerelerine dahi çıkmayan HDP’dir. Her perşembe buraya gelmeye devam edeceğiz. En büyük umudumuz annelerimizin en kısa sürede evlatlarına kavuşması." şeklinde konuştu.
​​​​​​HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Terör Mağduru Sivil Toplum Terör Örgütü Teröristler Saldırı 

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