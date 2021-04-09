Şırnak terminali inşaatında çökme: 4 işçi yaralı

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ta yapımı devam eden otogar inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı. Olay, Şırnak Cizre Karayolu üzerinde yapılan şehir terminalinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada iskele çöktü. Olayda inşaatta çalışan 4 işçi yaralandı. Şırnak 112, itfaiye ile AFAD ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkarılan işçiler, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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