Şırnak'taki köy okullarında yüz yüze eğitim hazırlığı

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Silopi ilçesinde bağlı Çukurca İlk-Ortaokulunda eğitim ve öğretim hazırlıkları başladı.

Öğretmen ve köylüler okulu baştan aşağı temizleyerek eğitime hazır hale getirdi. Korona virüs salgını nedeni ile kapalı olan köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubatta başlıyor. Okullarda yüz yüze eğitim öncesi hummalı bir şekilde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Öğretmen ve köylüler, okulları baştan aşağı temizleyerek eğitime hazır hale getirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çukurca İlk-Ortaokulu Müdürü Sekvan Yel, köy okullarının 15 Şubatta yüz yüze eğitime başlayacağını ve bununla ilgili temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.



Yel, "Okulların açılacak olması hem bizleri hem de öğrencileri sevindirdi. Uzun bir dönemin ardından yine ders zilimiz çalmaya başlayacak. Bunun için biz de okulumuzda hazırlıklar yapmaya başladık. Önce bütün okulumuzu dezenfekte ettik, ardından okul temizliğine başladık. Bu çalışmalarımıza öğretmen arkadaşlarımız köy muhtarımız ve köylü vatandaşlarımız bize yardım ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz şuan yüz yüze eğitime hazır bir şekildedir tüm velilerimizin güvenli bir şekilde çocuklarını okula göndermelerini bekliyoruz" dedi.

Temizlik çalışmalarına katılan Çukurca köyü muhtarı Veysi Atilla, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı mutlu olduklarını bu nedenle temizlik çalışmalarına katıldıklarını söyledi.



Okullarının eğitime hazır olduğunu aktaran muhtar Atilla, temizlik aşamasında emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti.

Temizlik çalışmalarına katılan köylülerden Mehmet Atilla ise çocuklarının eğitime başlayacak olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Atilla, "Biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Temizlik çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.





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