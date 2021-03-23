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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Şırnak’taki köy okullarına kitap desteği

Şırnak’taki köy okullarına kitap desteği

GETİRİLEN KİTAPLAR RAFLARA YERLEŞTİRİLMESİ

Dera Kitap Okuma Kütüphane Kullar Öğrenciler 

-KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİLER
-KONUŞMALAR
-DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Okullarda Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Şırnak’ın Cizre ilçesindeki köy okuluna kütüphane yaptırdı.Okullarda Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu Şırnak’ın Cizre ilçesine kütüphane desteği sundu. Federasyon Suriye sınırında bulunan okulun kütüphanesine bin 500 adet kitap yardımında bulundu. Kütüphane için gönderilen kitaplar öğrenciler tarafından raflara yerleştirildi. Okullarda Hayat Boyu Öğrenme ve Spor Kulüpleri Federasyonu İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Nuray Yılmaz, Cizre-Suriye sınırındaki İnci köyündeki okul için kampanya başlattıklarını belirterek, “Sosyal medya aracılığa ile bu okulumuza ulaştık. Kampanyamıza çok geniş bir katılım oldu. Toplanan kitaplarımızı bizde Cizre’deki okulumuza getirerek teslim ettik. Çocuklarımız ile beraber kitaplarımızı raflara yerleştirdik. Kampanya da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Selahattin Güngör de, “İstanbul’dan gelen arkadaşlar köyümüzün okulunda kütüphane olmadığı için köyümüze geldiler. Bizim köyün okulunda kütüphane yaptırdılar. Kitap getirdiler. Biz kitap getirmelerinden ve kütüphane yaptırmalarından dolayı çok memnun olduk” diye konuştu.
Kitap okumaya gelen Zelal Fidan, “Bizim bir hayalimiz vardı. Bir kütüphane kurmalarını çok istiyorduk. Onlarda sağ olsunlar okulumuza kütüphane kurdular. Sürekli kitap okumayı çok istiyoruz. Ama köyde olduğumuz için fırsatımız olmuyordu. Köyde kütüphane yoktu. Sağ olsunlar önce kütüphane yaptırdılar. Sonrasında da kitap yerleştirdiler. Bizde okumaya devam edeceğiz. Onların sayesinde bizim geleceğimize bir katkıda bulunmuş oldular” şeklinde konuştu.

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