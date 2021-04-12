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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı

Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı

operasyondan görüntü

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-zanlıların görüntüsü
-detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, çok sayıda kişi ise gözaltına alındı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 51 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 05 - 11 Nisan 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda, 16,39 gram esrar, 11,42 gram metamfetamin, 2,83 skunk, 2,18 eroin, 1,19 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 3 bin 690 paket kaçak sigara, bin 172 adet cep telefonu, 104 şişe kaçak içki, 76 adet kaçak cep telefonu, 9 adet güneş gözlüğü, 4 adet dijital bileklik, 4 adet dijital saat ve 4 adet dijital çakmaklık ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 51 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 3’ünün gözaltı işlemleri devam ediyor.
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