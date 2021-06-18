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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Şırnak’ta UMKE'den gerçeği aratmayan helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı

Şırnak’ta UMKE'den gerçeği aratmayan helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı

YAPILAN TATBİKAT

Kurtarma Tatbikatı Ambulans Helikopter Hatıra Fotoğrafı Toplumsal Olaylar Sağlık Ekipleri 

-YANGIN
-KURTARMA
-HASTANEYE TAŞINMA
-TEDAVİ
-AMBULANS HELİKOPTERE TAŞINMASI
-KONUŞMA
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) öncülüğünde 112 acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığı helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı nefes kesti.Şırnak'ta, ekiplerin katıldığı tatbikat için hazırlanan senaryo gereği saat 12.00 sıralarında endüstriyel patlama sonucunda yaralamalar meydana geldiği ve yangın çıktığı belirtildi. Olay yerine yaşanan endüstriyel patlama sonrası UMKE, 112 acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede çıkan yangınlara müdahale ederek alevleri söndürürken, UMKE ekipleri de yaralıları kurtardı. Daha sonra alana gelen UMKE ve 112 acil sağlık ekipleri olayda yaralanan 7 kişiye, bölgede ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslar ile alanda kurulan sahra hastanesine sevk etti. Kurulan sahra hastanesinde tedavileri yapılan yaralılardan bir tanesinin durumu ağırlaşınca, tekrar ambulans ile helikopter pistine taşındı. Hazır bekleyen helikopter ambulans ile Diyarbakır’a sevk edildi.Tatbikatı izleyen Şırnak İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, kentte ilk defa UMKE il eğitim tatbikatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Op. Dr. Başıbüyük, "Şırnak içerisinde meydana gelebilecek olağanüstü durumlarda nasıl bir yaklaşım sergilediğimizi görmek istedik. Bugünkü tatbikatta endüstriyel patlama olarak ifade ettiğimiz, bir patlama gerçekleştirdik. Bunun üzerine 4 UMKE timi, beraberliğini iki tane UKME aracıyla beraber yine buraya eşlik eden jandarma, polis, itfaiye, 100 İl Sağlık Müdürlüğü personeli katıldı.
Jandarma, polis, itfaiye ekiplerimiz bize bu tatbikatımızda bize eşlik etiler. Toplamda 100 personel ile tam donanımlı bir tatbikat oldu. UMKE araçlarından tutun, ambulans helikoptere kadar elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanma verdik. Burada tatbikata destek veren herkese ve UMKE ekibine teşekkür ederim. İlimizde 55 ambulans, 300 personel ile il ambulans 112 hizmetini veriyoruz. Beraberinde de 100 UMKE ekibi ile görev yapıyor. Ekiplerimizle ilimizdeki afetlerle mücadelede elimizden geleni maksimum derecede hizmet veriyoruz. Özellikle toplumsal olaylarda ve olağanüstü afetlerde meydana gelebilecek durumda bizim reaksiyonumuz ne kadar hızlı hareket edebiliyoruz neler yapabiliyoruz, temelde bunu deneyimleyebilmek hem de gösterebilmek istedik" dedi.
Konuşmanın ardından tatbikata katılan ekipler hatıra fotoğrafı çekti.
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