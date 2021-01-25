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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 51 gözaltı

Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 51 gözaltı

OPERASYON

Kaçak Cep Telefonu Uyuşturucu Madde Güvenlik Güçleri Kaçakçılık Kaçak Sigara 

-GÖZALTI
-ELE GEÇİRİLEN MALZEME
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 18 - 24 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 761,66 gram metamfetamin, 15,82 gram esrar, 4,45 gram eroin, 10 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, bin 235 paket kaçak sigara, 407 adet kaçak cep telefonu, 21 adet cep telefonu aksesuarı, 1 kilogram kaçak tütün, 1 adet oyun konsolu ele geçirilmiş ve 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 51 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MY-YRT
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