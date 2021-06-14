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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 37 gözaltı

Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 37 gözaltı

YAPILAN OPERASYON

Kaçak Cep Telefonu Uyuşturucu Madde Kaçakçılık Cep Telefonu Kaçak Sigara 

-ELE GEÇİRİLEN MALZEMELR
-DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 37 kişi gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7-13 Haziran 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon yapıldı. Operasyonda 3,15 gram esrar, 1,99 gram metamfetamin, 0,99 gram eroin, 2 adet ecstasy, 5 kök kenevir, 3 bin 162 paket kaçak sigara, 177 adet araç lastiği, 157 adet kaçak cep telefonu, 11 adet korsan oyun CD’si, 4 adet oyun konsolu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 37 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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