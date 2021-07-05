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Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 31 gözaltı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 31 gözaltı

Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 31 gözaltı

YAPILAN OPERASYON

Elektronik Sigara Kaçak Cep Telefonu Uyuşturucu Madde Kaçakçılık Kaçak Sigara 

-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 31 kişi gözaltına alındı. Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Operasyonda bin 349 adet ectasy, 277 adet captagon, 54,9 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 6 bin 999 paket kaçak sigara, 377 paket elektronik sigara tütünü, 40 adet kaçak cep telefonu ve 38 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 31 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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