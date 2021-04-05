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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

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( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

Terörle Mücadele Terör Operasyonu Irak 


- Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 29 Mart-4 Nisan 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (MY-YRT-
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