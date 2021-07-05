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Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

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- Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken 2 şüphelinin ilgili il ve birime teslim edildiği kaydedildi.
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