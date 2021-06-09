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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Şırnak’ta şehit olan uzman çavuş Hatay’da toprağa verildi

- Şırnak’ta şehit olan uzman çavuş Hatay’da toprağa verildi

Şehidin musalla taşına konulurken

Hastane Sarılar Uzman Çavuş Cenaze Namazı Gözyaşı 

-Şehit naaş detay
-Şehit foto detay
-Şehidin ailesinin tabuta sarılması detay
-Şehit kardeşi detay
-Cenaze töreni detaylar
-Şehidin omuzlara alınışı detay
-Şehidin araca konuluşu detay
-Şehidin şehitliğe götürülmesi detay

( HATAY ) HATAY

- Şırnak’ta görev yaparken şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay’da düzenlenen tören ile toprağa verildi.
Şırnak’ta operasyona giderken kendi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz (29), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. 4 kardeş ve nişanlı olan şehit Yılmaz’ın merkez ilçeye bağlı Akasya Mahallesi’nde bulunan baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit uzman çavuş Adil Yılmaz için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde tören düzenlendi.
Babasını kaybeden şehidin annesi Fatma Yılmaz ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Antakya Mezarlık Kompleksi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında, şehit Adil Yılmaz, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
(GKH
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