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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 40 gözaltı

YAPILAN OPERASYON

Terörle Mücadele Adli Kontrol Yurt Dışı Irak Trol 

-ELE GEÇİRİLEN MALZEMELR
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 40 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 40 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla, 28 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. (MY-YRT
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