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Şırnak’ta öğretmenler yöresel kıyafetli ders işliyor
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta öğretmenler yöresel kıyafetli ders işliyor

Şırnak’ta öğretmenler yöresel kıyafetli ders işliyor

-okul tabale görüntüsü

Yöresel Kıyafet Telafi Eğitim Okul Bahçesi Halk Oyunları Seçmeli Ders 

--halk oyunları oynayan öğretmen ve öğrenciler görüntüsü
--ropörtajlar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta korona virüs salgını nedeniyle derslerden geri kalan öğrencilere telafi dersleri okul bahçesinde müzik eşliğinde devam ederken, öğretmen ve öğrencilerin yöresel elbise giyerek derslere devam ediyor. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Cumhuriyet ilk ve orta okulunda eğitim gören öğrenciler korona virüs salgını nedeniyle uzun aradan sonra tekrar okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Okul bahçesinde seçmeli ders olan folklor ve halk oyunları dersinde yöresel elbise giyen öğretmen ve öğrenciler Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde telafi dersleri görüyor. Hem ders çalışan hem de düğün havasında okul bahçesinde halaylar çeken öğrenciler haftanın 3 günü yöresel kıyafetleriyle okula gidiyor. Sınıf öğretmeni Çiğdem Yalçınkaya 'Telafide bende varım' etkinliğinde olmak istedik. Pandemi nedeniyle okullardan uzak kalan öğrencilerimize halk oyunları derslerini veriyoruz. Yöresel elbise giydim öğrencilerde aynı şekilde okul bahçesinde ders verdik. Çok eğlendiler çok daha hevesli geliyorlar okula. Bir aydır o telafi eğitimlerimiz devam ediyor. Halk oyunları, doğa yürüyüşleri ve daha bir çok etkinlik yaptık" dedi.
Ebru Durmuş adlı öğrenci ise bu tür etkinlikler sayesinde okula geldiğini söyledi.

Durmuş, "Öğretmenimiz bize böyle eğlenceler düzenlediği için teşekkür ederim. Bu salgın nedeniyle okullar açık değil ama öğretmenlerimiz bize çok destek veriyor. Müzik ve halay çekiyoruz. Bu tür etkinlikler nedeniyle bu okuma hevesimiz arttı. Herkesin bu tür aktiviteler yapmasını istiyorum" diye konuştu.
Enes Zana isimli öğrenci ise çok mutlu olduğunu söyledi.

Zana, "Salgın nedeniyle okula gelemiyorduk öğretmenimiz bize bu güzel etkinlikleri hazırlıyor. Bizde gelip burada hem eğleniyor hem de ders işliyoruz" şeklinde konuştu.

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