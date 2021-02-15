Şırnak’ta köy okullarında 47 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı

-VALİ PEHLİVAN'IN ÖĞRENCİLERLE SOHBETİ

-VALİ PEHLİVAN'IN ZİL ÇALMASI

-VALİ PEHLİVAN'IN KTAP HEDİYESİ

-VALİ PEHLİVAN'IN KONUŞMASI

-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ



( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK



- Şırnak’ta 438 okulda toplam 47 bin 894 öğrenci yüz yüze eğitim ile ders başı yaptı. Şırnak merkez ve ilçelere bağlı köy ve beldelerde bulunan okullarda uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, yüz yüze eğitimin başladığı merkeze bağlı Geçitboyu 75. Yıl İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi. Sabah saatlerinde velileriyle okula gelen öğrenciler, ateş ölçümlerinin ardından sınıflara alındı. Uzun bir aradan sonra coşkuyla İstiklal Marşını seslendiren öğrencilerin mutlulukları dikkati çekti. Öğrencilerle sınıflarda bir süre sohbet eden Vali Pehlivan, öğrencilere kitap hediye etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Pehlivan, "Bugün itibariyle köy okullarımızda ve seyrek nüfuzlu beldelerimizdeki okullarda eğitim öğretimi yüz yüze yeniden başlatıyoruz. Şubat ayı başında Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan kabine sonrası kademeli olarak eğitime geçileceği duyurulmuştu. Akabinde Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli çalışmayı yürütüp, 15 Şubat itibariyle köy okullarında ilk, orta ve anaokullarında haftanın 5 günü yüz yüze eğitim yapılacağı bildirilmişti. Biz de ilimizde gerekli hazırlıkları yaptık. Bu gün itibariyle öğretmen ve öğrencilerimizin coşkusuyla okullarımızın kapısını açtık. Şırnak Geçitboyu köyüne geldik sevinçlerine ortak olduk. 1 Marttan itibaren de 8. ve 12. sınıflarda haftanın iki günü olmak üzere yüz yüze eğitimi başlatmış olacağız. Ara sınıflarda gene uzaktan eğitime devam edeceğiz. Bu gün itibariyle 47 anaokulumuzu yüz yüze eğitime açmış oluyoruz. Bu anaokullarımızda 4 bin 899 öğrencimiz başlamış oldu. Açılan köy ve belde sayımız 391, açılan köy ve belde öğrenci sayımız ise 37 bin 995 oldu. Bu okulları açarken de öğrencilerin yoğunluğuna başladık. 7 okulumuzda sadece başlatamadık. Toplam bu gün 438 okulumuzu yüz yüze eğitme açmış olduk. Toplamda da 47 bin 894 öğrencimiz bugün itibariyle okullarına başladılar. Bu da toplam öğrencilerimizin üçte birine tekabül ediyor. Öğretmenlerimiz bu güne kadar uzaktan eğitimi verme gayreti içerisindeydiler. Hem EBA üzerinden, hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz üzerinden başlatmış olduğumuz tablet kampanyası kapsamında da 12 bin öğrencimize de tablet ulaştırdık. İnternet altyapısının iyileştirmesi açısından çalışma içerisindeydik. Yeniden başlayan eğimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hijyen kurallarına uymak suretiyle inanıyorum ki bir daha okullarımızı yüz yüze eğitime kapatacağımızı düşünmüyorum. Malum aşı süreci de devreye girdi. Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı duyurduğu üzere öğretmenlerimizde aşılama sürecine dahil oluyor. Bir yandan aşı ve bir yandan da tedbirlere uymak suretiyle inşallah bu süreci en iyi şekilde atlatacağız" dedi.

(MY-YRT-



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