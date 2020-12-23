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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Şırnak'ta kar nedeni ile 18 köy yolu ulaşıma kapandı

- Şırnak'ta kar nedeni ile 18 köy yolu ulaşıma kapandı

KAR MANZARALARI

Kar Kalınlığı Kar Yağışı 

-KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
-GENEL VE DETAYLAR

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçelere bağlı 18 köy yolu ulaşıma kapandı. Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. İlçe merkezi ve köylerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreye ulaştı. Beytüşşebap Kaymakamlığı Köylere Hizmet götürme Birliği ve İlçe Özel İdare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Kapalı olan 18 köyyolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. (SG-YRT-
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