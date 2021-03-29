Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

- Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

YAPILAN OPERASYONLAR

Kaçak Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyonu Uyuşturucu Madde Kaçak Akaryakıt Güneş Gözlüğü 

-GÖZALTILAR
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 54 şüpheli ise gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 22-28 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 14,64 gram metamfetamin, 13,54 gram esrar, 13,12 gram eroin, 1,3 gram ecstasy, 11 adet sentetik ecza maddesi, 9 bin 650 adet kozmetik ürün malzemesi, 4 bin 70 paket kaçak sigara, 650 kilogram kaçak çay, 650 litre kaçak akaryakıt, 532 kilogram dolap menteşesi, 522 adet muhtelif inşaat malzemesi, 215 şişe kaçak içki, 176 adet güneş gözlüğü, 30 adet araç lastiği, 21 adet kaçak cep telefonu, 1 adet parada sahtecilik olayında 2 adet 100 lira ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 54 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı. (MY-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement