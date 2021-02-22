Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı

- Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 51 gözaltı

YAPILAN OPERASYON

Kaçakçılık Operasyonu Uyuşturucu Madde Güvenlik Güçleri Kaçakçılık Kaçak Sigara 

-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 51 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 - 21 Şubat 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah ile silaha ait 3 adet şarjör ve 95 adet fişek, 7,21 gram eroin, 5,47 gram metamfetamin, 1,54 gram bonzai, 1,39 gram esrar, 3 bin 355 paket kaçak sigara, 40 adet cep telefonu, 200 adet cep telefonu aksesuarı, 16 şişe kaçak içki ve 510 lira ele geçirildi. 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edilirken yapılan operasyonlar kapsamında toplam 51 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MY-YRT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı